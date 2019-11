Der Pfleger soll den Patienten zu viel Insulin verabreicht haben.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Einem wegen sechsfachen Mordes in München angeklagten Pflegehelfer droht die Höchststrafe. Der aus Polen stammende Grzegorz Stanislaw W. soll als ungelernter Pfleger von Agenturen in Haushalte in Deutschland vermittelt worden sein. Dabei soll er binnen zehn Monaten sechs seiner Patienten mit Insulin getötet haben.



Die Vorsitzende Richterin erklärte, dass neben einer lebenslangen Haft auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung in Betracht kämen.