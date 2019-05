Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Sibiu.

Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Taktung der EU-Gipfel erhöhen. Statt bisher vier Mal im Jahr sollten sich die Staats- und Regierungschefs künftig alle zwei Monate, also sechs Mal im Jahr, regulär treffen, schlug die CDU-Politikerin beim Gipfel im rumänischen Sibiu vor.



Sie begründete das mit dem Entscheidungsstau in der EU. "Manche Dossiers liegen bei uns ein, zwei, drei, vier Jahre", sagte sie. "Hier hat der Europäische Rat durchaus eine Verantwortung."