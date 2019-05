Lionel Messi trifft zum 2:0 gegen Manchester United im CL-Viertelfinal-Rückspiel

Quelle: reuters

Lionel Messi hat als erster Fußballer zum sechsten Mal den "Goldenen Schuh" für Europas besten Torjäger gewonnen. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte für den FC Barcelona beim Titelgewinn in La Liga 36 Tore und verwies mit 72 Punkten Kylian Mbappe (66 Punkte) auf Rang zwei. Messi gewann die Trophäe schon zum dritten Mal in Folge, erstmals war die Auszeichnung 2010 an den Argentinier gegangen.



Robert Lewandowski (FC Bayern) belegte mit 22 Toren/44 Punkten den 5.Platz. Die Rangliste berechnet sich nach Toren mit einem Faktor multipliziert, der sich nach der Liga-Stärke richtet.