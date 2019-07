"Das was der Bundesverkehrsminister jubelnd verkündet hat, reicht noch nicht annähernd, um an Schweizer Verhältnisse heranzukommen", kritisiert Flege im ZDF. Die Schweiz investiere fürs gesamte Schienennetz "fünfmal soviel wie wir hier in Deutschland pro Einwohner". Auch Dänemark, Österreich, Schweden, die Niederlande, Großbritannien würden laut Flege mehr in das Schienennetz investieren.



Der Bund trägt laut Bundesverkehrsministerium von den Gesamtmitteln 62 Milliarden Euro, also 6,2 Milliarden Euro pro Jahr. Dies ist laut Scheuer eine Steigerung gegenüber der bisherigen Vereinbarung um 59 Prozent. Hinzu kämen Eigenmittel des Staatskonzerns in Höhe von 24,2 Milliarden Euro. Der Vertragsentwurf werde nun fertig gestellt, um das parlamentarische Verfahren einzuleiten. Der Bundestag muss der Vereinbarung zustimmen.