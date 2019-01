Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Ermittlern im Fall des massiven Datendiebstahls gratuliert. "Wir machen in so wichtigen Angelegenheiten also unsere Arbeit", sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er selber habe am vergangenen Freitagmorgen Kenntnis von "dem Sachverhalt" erhalten, sagte er. Zur Frage, weshalb er in den vergangenen Tagen zurückhaltend mit Informationen umgegangen sei, sagte er: "So geht man als verantwortlicher Minister mit solchen Dingen um."