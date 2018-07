Der österreichische Vorsitzende des Rates der Innenminister, Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ, hat auch einige langfristige Visionen, wie er es nennt: fliegende Kommissionen sollten in den Krisengebieten die Menschen auswählen, die einen Asylantrag am meisten benötigten. Nur so würde das "Schleppertum" ausgehebelt, meint er. Nur so sollten Asylanträge gestellt werden können, nicht in Botschaften, nicht in "Ausschiffungsplattformen" und nicht in der EU selbst. Sein Ziel sei es, dass künftig kein Asylantrag mehr auf dem Boden der EU gestellt würde. Und Asyl sollte sowieso nur solchen gewährt werden, die aus den unmittelbaren Nachbarländern der EU flohen. Zu mehr sei man seiner Auffassung nach rechtlich nicht verpflichtet.