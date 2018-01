Seehofer sagte außerdem: "Ich halte an dem fest, was ich mit Angela Merkel am 1. November 2015 schriftlich vereinbart habe. In unserem gemeinsamen Papier von damals steht klipp und klar: Die Kontrolle der Zuwanderung muss an den Außengrenzen der Europäischen Union stattfinden." Dort solle geprüft werden, wer schutzberechtigt ist und wer nicht. Bei der anschließenden Verteilung der Schutzberechtigten in ganz Europa ziehe dann "unsere Obergrenze für Deutschland von 200.000 Personen pro Jahr", zitierte der CSU-Chef weiter.