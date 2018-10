Neben der Stilfrage nur noch ein paar wenige. Warum, fragt sich Seehofer, habe Bayern die beste Bilanz in Schule, Wirtschaft und so weiter, aber die CSU trotzdem ein schlechtes Wahlergebnis? Die Menschen in den Großstädten hätte die CSU nicht erreicht. Angesichts der Wahlerfolge der Grünen biete man zu wenig bei den Themen Umwelt, Klimaziele, Naturschutz. "Das sind wir nicht gut als CSU", sagt Seehofer. Die CSU sei nicht mehr so verwurzelt in der Gesellschaft wie noch Jahrzehnte zuvor. Es fehle an Antworten auf die plurale Gesellschaft. Und es fehle an den Gesichtern, mit denen sich Kompetenz und Vertrauen verbinde.