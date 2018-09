Aktuell hat Seehofer in seinem Haus insgesamt acht Staatssekretäre - mehr als alle anderen Minister. Der bisherige Staatssekretär Gunther Adler muss für Maaßen weichen, der 55-Jährige wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Mit der Regierungsbildung war die Zuständigkeit für das Bauen vom Umwelt- an das Innenministerium gegangen. Adler, ein SPD-Mann, wechselte als anerkannter politischer Fachmann in das CSU-geführte Ministerium.



Die frühere Bundesbauministerin Barbara Hendricks kritisierte die Ablösung Adlers scharf. "Seehofer löst ein weiteres Desaster aus. Diesmal betrifft es eine der drängendsten Fragen, mit der wir es auf allen Ebenen zu tun haben: Bauen und Wohnen", teilte die SPD-Politikerin mit. Am Freitag veranstalte die Bundesregierung einen Wohnungsgipfel, zwei Tage vorher entlasse Seehofer den einzigen Staatssekretär, der sich in dem Bereich auskenne.