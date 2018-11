Kanzlerin Merkel (CDU, li.) und Innenminister Seehofer (CSU). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Führungsgremien von CDU und CSU beraten am Montag über den zwischen beiden Schwesterparteien eskalierten Asylstreit. In München kommt der CSU-Vorstand zusammen. Es wird erwartet, dass er Innenminister Horst Seehofer grünes Licht für sein Vorhaben geben wird. Danach sollen künftig Asylbewerber an der Grenze abgewiesen werden, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind.



CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt einen nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik ab.