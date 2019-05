Das Gesetz, das sein Ministerium den Namen "Geordnetes-Rückkehr-Gesetz" verpasst hat und heute erstmals im Bundestag debattiert wurde, habe ein Ziel: "Wer kein Bleiberecht hat, muss das Land verlassen", so Seehofer. Deswegen sollen künftig Menschen leichter abgeschoben werden können, die nach ihrem Aufenthaltsstatus prinzipiell ausreisen müssen, tatsächlich aber weiter in Deutschland leben.



Nach dem Seehofer-Gesetz sollen sie künftig leichter in Haft genommen werden können, auch in normalen Gefängnissen. Damit soll verhindert werden, dass Menschen vor der geplanten Abschiebung "abtauchen". Wer sich seine Passdokumente nicht besorgen kann, bekommt nur noch eine "Duldung-minus", wie Seehofer es nennt: Die Menschen bekommen weniger Geld, dürfen nicht Arbeiten, müssen ein Bußgeld bezahlen. Das Gesetz, ist der Minister überzeugt, behebe "eine Reihe von Schwachstellen". Nur durch diese Änderungen könnten Gefährder und Menschen ohne Bleiberecht abgeschoben und die Akzeptanz in der Bevölkerung zum Asylgrundrecht erhalten bleiben.