Für die Union kommt es aber nicht nur auf die SPD und Österreich an - auch eine Vereinbarung mit Italien wäre wünschenswert. Angesichts des Abblockens der Regierung in Rom droht CSU-Generalsekretär Markus Blume bereits: "Italien muss wissen: Wenn es kein Abkommen gibt über die Rücknahme von Asylbewerbern, für die Italien zuständig ist, werden wir an der deutsch-österreichischen Grenze zurückweisen." Es sei zwar immer besser, kooperativ als konfrontativ zu arbeiten, sagte er der "Süddeutschen Zeitung", "aber Deutschland darf nicht der Dumme sein, wenn sich die anderen der Kooperation verweigern."



Blumes CSU-Kollegin Andrea Lindholz, die Vorsitzende des Bundestag-Innenausschusses, sagte dem Magazin "Focus": "Nachdem Deutschland seine Nachbarn in der Flüchtlingskrise so massiv entlastet hat, wäre jetzt ein Entgegenkommen mehr als angemessen. Entscheidend ist die Kooperation mit Österreich."