In der Debatte über den Schadstoffausstoß von Autos haben sich Politiker der Regierungskoalition hinter den Diesel-Antrieb gestellt. "Man sollte den Diesel nicht unterbewerten oder verteufeln, das ist ein guter Motor", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Samstag beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin. Zugleich äußerte sie sich skeptisch über den Elektromotor als rasche Alternative.