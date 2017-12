Im Bezug auf Angela Merkel als Bundeskanzlerin kann sich der CSU-Vorsitzende auch eine fünfte Amtszeit vorstellen. "Ich rufe jetzt keine fünfte Amtszeit aus, aber ich möchte darauf hinweisen: In vier Jahren ist Angela Merkel immer noch jünger als ich heute bin. Und ich trete auch noch einmal als bayerischer Ministerpräsident an", sagte Seehofer den Zeitungen. "Wir haben eine Kanzlerin im besten Alter. Sie genießt großen Respekt in der ganzen Welt und hat viel Erfolg mit ihrer Politik." Im September strebt die 63-jährige Merkel bei der Bundestagswahl erstmal eine vierte Amtszeit an.