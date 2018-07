Statt von den bisher von CDU und CSU vorgeschlagenen "Transitzentren" ist im Papier der Koalition nun von "Transitverfahren" die Rede. Dieses sollen Flüchtlinge, die bereits einen Asylantrag in einem anderen EU-Staat gestellt haben, in Räumlichkeiten der Bundespolizei oder im Transitbereich des Münchner Flughafens durchlaufen. Dabei geht es laut Seehofer um höchstens fünf Fälle pro Tag. Die Zurückweisung soll innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Für die weitaus größere Zahl von Flüchtlingen, die in einem anderen Staat zwar registriert wurden, dort aber keinen Asylantrag gestellt haben, soll ein beschleunigtes Verfahren in den geplanten neuen Asylzentren (Ankerzentren) eingeführt werden.



Sollten EU-Staaten die Rücknahme von dort registrierten Migranten verweigern, müssten die Flüchtlinge nach Österreich abgewiesen werden, heißt es im Koalitionsbeschluss. Dies soll allerdings auf Grundlage einer bilateralen Vereinbarung geschehen. Eine Ministeriums-Sprecherin erläuterte, 75 Prozent der Fälle, über die gesprochen werde, kämen nicht aus Österreich, sondern aus Italien und Griechenland. Deswegen beabsichtige Seehofer zunächst mit diesen beiden Ländern Vereinbarungen abzuschließen.