"Time Is On My Side", die Zeit läuft für mich - den Song von den Rolling Stones hatte Söder in jüngerer Vergangenheit schmunzelnd zu einem seiner Lieblingstitel erklärt. Er setzte darauf, dass es am Ende auf ihn hinauslaufen würde. Und tatsächlich lief es seit dem CSU-Fiasko bei der Bundestagswahl klar auf Söder zu.