Horst Seehofer will stärker gegen Rechts vorgehen. Archivbild

Bundesinnenminister Seehofer will den Kampf gegen Rechtsextremismus deutlich verstärken. Nach dem Geständnis des tatverdächtigen Rechtsextremisten im Fall Lübcke sei die Bundesregierung in der Pflicht, alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten zu prüfen. "Hier geht es um den Schutz des Lebens von Menschen in unserem Lande", sagte Seehofer im ZDF heute journal.



Er werde auch mehr Verbote von einschlägigen Vereinigungen prüfen, so der Innenminister. Auch der Entzug von Grundrechten sei eine Option.