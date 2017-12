Das Treffen der Parteichefs von CDU, CSU, FDP und Grünen vom Vorabend habe der Atmosphäre gut getan. "Aber es ist jetzt nicht in einer Nacht leichter geworden. Einfach von der Sache her." Hintergrund des Gesprächs zwischen CDU-Chefin Angela Merkel, dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, Seehofer, den Grünen-Parteichefs Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir in der bayerischen Landesvertretung waren Spannungen, die in den Sondierungen über Finanzen, Migration und Klima aufgetreten waren.