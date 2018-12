Das nehmen wir jetzt mit. Ich frage jetzt jede Woche: Wo ist die Meldepflicht? Horst Seehofer

Von Journalisten auf die noch immer ausstehende Meldepflicht für Sicherheitslücken im IT-Sicherheitsgesetz angesprochen, gab Seehofer zu bedenken: "Wenn man so eine Pflicht in ein Gesetz schreibt, dann muss es auch die Wirkung entfalten, die man sich davon verspricht."



Nach kurzer Diskussion über die Gefährlichkeit von Sicherheitslücken, meinte der Minister: "Das nehmen wir jetzt mit." Er wandte sich an die anwesenden Ministerialbeamten und kündigte an: "Ich frage jetzt jede Woche: Wo ist die Meldepflicht?"