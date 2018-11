Im Moment kann in keine Region Syriens abgeschoben werden, das gilt auch für Kriminelle. Bundesinnenminister Horst Seehofer

Vor wenigen Tagen war ein Bericht des Auswärtigen Amts bekannt geworden, nach dem Flüchtlinge bei einer Abschiebung in ihr Heimatland Repressalien und Gewalt befürchten müssen. In keinem Teil Syriens bestehe ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen, hieß es. "Im Moment kann in keine Region Syriens abgeschoben werden, das gilt auch für Kriminelle", sagte Bundesinnenminister Seehofer (CSU) dem "Spiegel". Der Lagebericht des Auswärtigen Amts zu Syrien sei "plausibel".