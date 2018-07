In Wien trifft Seehofer heute neben Kanzler Kurz auch Innenminister Herbert Kickl, um über ein Verwaltungsabkommen zu verhandeln, das Grundlage für den Betrieb der sogenannten Transitzentren werden soll. Die Pläne von CDU und CSU sehen vor, Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Staat registriert sind, auf der Grundlage solcher Abkommen an der Grenze abzuweisen und direkt in die betreffenden Länder zurückzubringen. Kommen die Flüchtlinge aus Ländern, die sich solchen Abkommen verweigern, sollen auch sie zurückgewiesen werden. Sie verblieben dann aber in Österreich.