Die ursprüngliche Version beinhaltet noch nicht die letzte Koalitionsvereinbarung zur Migrationspolitik. Der Masterplan habe den "Stand 4. Juli", stellte Seehofer deshalb direkt zu Beginn der Präsentation klar. Aus Sicht von Seehofer wäre es "widersinnig", danach getroffene Vereinbarungen in das Dokument einzuarbeiten. "Das ist ja kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan dieses Hauses unter meiner Verantwortung", sagte Seehofer. Alles was in der Umsetzung europäisch, national durch den Bund oder in Zusammenarbeit mit den Ländern erfolge, "wird hier dann nicht aufgenommen". Schon jetzt sei der Masterplan dadurch in einigen Punkten "überholt", gab Seehofer zu.