Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich "im Oktober oder spätestens Anfang November" zur Nachfolge von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen äußern. Das sagte der CSU-Vorsitzende in Berlin.



Maaßen war wegen umstrittener Aussagen zu fremdenfeindlichen Übergriffen in Chemnitz in die Kritik geraten. Er hatte die Echtheit eines Videos angezweifelt. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten daraufhin beschlossen, Maaßen als Sonderberater ins Innenministerium zu versetzen.