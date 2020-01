Polizisten stehen an einer Kreuzung im Stadtteil Connewitz.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sowie die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) haben den Angriff mutmaßlich linksextremistischer Täter auf einen Polizisten in Leipzig an Silvester scharf verurteilt. "Diese Tat zeigt: Menschenverachtende Gewalt geht auch von Linksextremisten aus", sagte Seehofer. "Wir müssen geschlossen hinter unseren Polizeibeamten stehen."



Rainer Wendt, DpolG-Vorsitzender, fühlt sich an die Anfänge der RAF erinnert: "Diese Attacken offenbaren klar die Handschrift linksextremer Kreise."