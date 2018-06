Merkel trifft Seehofer und Söder für Asyl-Beratungen. Quelle: Uli Deck/dpa

Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) sind zu Beratungen über einen Kompromiss im neuen Asylstreit zusammengekommen. An dem Treffen im Kanzleramt nahmen auch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU), der hessische Regierungschef Volker Bouffier und Kanzleramtsminister Helge Braun (beide CDU) teil.



Sowohl Söder als auch Bouffier haben in diesem Jahr Wahlkämpfe, auch deswegen dürften sie einbezogen sein. Ob bereits am Abend ein Kompromiss gefunden werden kann, gilt als unwahrscheinlich.