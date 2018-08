Horst Seehofer (links) und Markus Söder auf dem Parteitag. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Mit der Kür einer Doppelspitze aus Parteichef Horst Seehofer und Spitzenkandidat Markus Söder will die CSU ihren jahrelangen Dauer-Machtkampf beenden. Zum Abschluss des Parteitages in Nürnberg steht neben der Neuwahl des Parteivorstandes auch die Kür von Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 an.



Söder soll im ersten Quartal 2018 das Ministerpräsidentenamt von Seehofer übernehmen. Beide Spitzenpolitiker wollen sich in Grundsatzreden zur Lage der Partei äußern.