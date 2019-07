Gegen die erdrückenden Altschulden vieler Kommunen müssen wir gemeinsam etwas tun. Finanzminister Olaf Scholz

Das Kabinett habe dafür am Mittwoch mit den Schlussfolgerungen aus der Kommission für "Gleichwertige Lebensverhältnisse" klare Bedingungen formuliert. Vorrangig seien die Länder für die kommunale Finanzausstattung zuständig.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz sicherte Bereitschaft des Bundes zu, sich an einer Lösung zu beteiligen. "Gegen die erdrückenden Altschulden vieler Kommunen müssen wir gemeinsam etwas tun", erklärte der SPD-Politiker. In einem vom Kabinett beschlossenen Zwölf-Punkte-Papier stellt der Bund in Aussicht, sich im Fall eines nationalen Konsenses an Zins- und Tilgungslasten der Kommunen zu beteiligen, "wo andere Hilfe alleine nicht ausreichend ist".