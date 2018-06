Über das Gesetz abgestimmt wird erst in den kommenden Wochen bis zur parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli. Änderungen sind bis dahin, theoretisch, noch möglich. Am kommenden Montag wird es eine Expertenanhörung geben. Der UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, hält die Regelungen in der Praxis zum Beispiel für kaum umsetzbar. Er fordert Familien mit Kindern zuerst den Familiennachzug zu ermöglichen und die Wartezeit zu berücksichtigen. Auch Menschenrechtsorganisationen und Kirchen hoffen auf Änderung. Das Verfahren sei "so kompliziert ausgestaltet, dass am Ende gar nicht klar ist, wie, wo oder wann entschieden wird", kritisiert Pro Asyl. Künftig soll das Bundesverwaltungsamt die Auswahl des Kontingentes treffen, gleichzeitig sind aber auch die Ausländerbehörden und die Konsulate einbezogen.