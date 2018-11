Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Vor der Islamkonferenz an diesem Mittwoch hat Innenminister Horst Seehofer die muslimischen Gemeinschaften aufgefordert, sich von ausländischer Einflussnahme abzukoppeln.



Sie sollten sich so organisieren, dass sie den Anforderungen für eine Kooperation mit dem Staat genügten, schrieb der CSU-Politiker in der "FAZ". Ausländische Einflussnahme solle ersetzt werden. Deutschlands Muslime sollten Organisation und Finanzierung selbst in die Hand nehmen und die Imamausbildung anpassen.