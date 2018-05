Die Kritik der SPD ist auch im Bundestag massiv. Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, wirft seinem Koalitionspartner Seehofer vor, seit Wochen ein Eckpunktepapier zu den Ankerzentren anzukündigen. "Bisher ist nichts gekommen", so Lischka. Außerdem wolle Seehofer einen Masterplan zur Asylpolitik vorlegen. "Den hat auch noch niemand gesehen", so Lischka. Seehofers Plan, die Bundespolizei in den Ankerzentren einzusetzen, zerreißt Lischka förmlich in der Luft. Die Polizeibeamten gehörten auf die Straße "und nicht in irgendwelche Einrichtungen, für die es noch nicht einmal ein Konzept gibt". Wer das "ernsthaft will, schwächt die innere Sicherheit", weil Polizisten woanders fehlten. "Also, machen Sie etwas Sinnvolles", sagt Lischka in Richtung Regierungsbank.