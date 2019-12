Auch die Zeitungen der Funke Mediengruppe hatten darüber berichtet. Am Dienstag wolle Seehofer mit den Präsidenten von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt über den Kampf gegen den Rechtsextremismus beraten. Der Verfassungsschutz will Anfang 2020 ein Lagebild zu rechter Gesinnung im Staatsdienst vorlegen. Hintergrund sind Verdachtsfälle sogar in den Sicherheitsbehörden.