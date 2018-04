Kaum noch Staus an den Landesgrenzen oder lange Schlangen bei der Passkontrolle an Flughäfen: Das Schengener Abkommen garantiert seit 1995 die Reisefreiheit in Europa. Grenzkontrollen finden grundsätzlich nur an den Außengrenzen des Schengenraums statt. Neben Bürgern profitiert auch die Wirtschaft: Güter können schneller und besser planbar zu Abnehmern gebracht werden, was auch die Kosten senkt. Für die EU-Kommission ist der Schengenraum zentrale Voraussetzung für den EU-Binnenmarkt.



Heute gehören ihm 26 Staaten an - neben 22 EU-Ländern auch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Von den EU-Mitgliedern entschieden sich Großbritannien und Irland gegen einen Beitritt. Zypern, Rumänien, Bulgarien und Kroatien wenden die Schengen-Regeln bisher nur teilweise an. Wegen der Flüchtlingskrise haben fünf Staaten seit 2015 wieder Kontrollen an Teilen ihrer Grenzen eingeführt: Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen. Frankreich begründet die Kontrollen schon von Anfang an mit der Terrorbedrohung.



