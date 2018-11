Im letzten Jahr hat sich Horst Seehofer zunehmend in taktischen Grabenkämpfen verirrt. Vergeblich versuchte er, Kanzlerin Merkel von ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik abzubringen. Nach der Bundestagswahl wollte er den bayerischen Innenminister Herrmann als Bundesinnenminister und als starke Speerspitze der CSU in Berlin aufbauen. Und nicht zuletzt wollte er seinen ewigen innerparteilichen Gegner Markus Söder ausbremsen. Es ging alles schief. Die Bundestagswahl wurde ein Debakel. In der CSU-Landtagsfraktion setzten sie gegen seinen Willen durch, dass Söder bayerischer Ministerpräsident wurde. Dem alten Taktierer Seehofer blieb nur, selbst Bundesinnenminister zu werden. Der politische Beobachter konnte Seehofer nie so frustriert erleben, wie Anfang dieses Jahres. Das geliebte Amt als Ministerpräsident war weg. Die Tätigkeit als Bundesinnenminister machte ihm nur Stress.