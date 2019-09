Sie hat Recht - die Mutter aller Krisen sitzt nur hier rechts von mir. Burkhard Lischka, SPD

An AfD-Fraktionschefin Alice Weidel gerichtet, die in einer Rede am Vortag Krisen-Szenarien beschworen hatte, sagte Lischka sarkastisch: "Sie hat Recht - die Mutter aller Krisen sitzt nur hier rechts von mir." Vom Rednerpult aus betrachtet, sitzt die AfD rechts. Es war Lischkas letzter Auftritt im Plenum - der Jurist will künftig als Notar in Magdeburg arbeiten. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster verabschiedete ihn mit den Worten: "Mit Dir war es ein ganz besonderes Vergnügen, auch wenn Du ein harter Hund bist."