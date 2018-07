Rund 7.500 Menschen wurden 2017 an deutschen Grenzen abgewiesen. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn Schutzsuchende nicht in Deutschland Asyl beantragen, sondern etwa nach Schweden oder Dänemark weiterreisen wollen. Streitpunkt sind Asylsuchende, deren Antrag in Deutschland schon abgelehnt wurde oder die bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben. Sie dürfen derzeit von deutschen Grenzbeamten nicht abgewiesen werden, wenn sie in Deutschland um Asyl bitten. Wer erneut Asyl beantragt, hat Chancen auf ein neues Verfahren, selbst wenn er schon einmal gescheitert ist. Voraussetzung ist, dass er neue Gründe für Asyl vorbringen kann, wie das „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ erklärt. Organisationen wie „Pro Asyl“ verweisen auch darauf, dass nach Europarecht Antragsteller dann nicht zurückgewiesen werden dürfen, wenn sie Familienangehörige in Deutschland haben oder minderjährig sind. Bislang muss also bei jedem Menschen, der an Deutschlands Grenze um Asyl bittet ein Verfahren in Gang gesetzt werden, um diesen Antrag zu prüfen – das gilt nach Presseberichten selbst für Menschen die mit einer Einreisesperre belegt sind- etwa nach gescheitertem Asylverfahren und anschließender Abschiebung. Der Innenminister will Menschen mit Einreisesperre ab sofort an der Grenze zurückweisen lassen. Auch bei in Deutschland bereits abgelehnten Bewerbern könnte die CDU der CSU entgegenkommen.



Strittig ist vor allem noch, ob man Menschen zurückweisen kann, bei denen man per Fingerabdruck feststellt, dass sie bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Die Kanzlerin argumentiert, dass das EU-Recht ein Prüfverfahren vorschreibt, während dessen Dauer die Antragsteller in Deutschland bleiben können. Ist das Verfahren in sechs Monaten nicht abgeschlossen, wird Deutschland automatisch für die Weiterbearbeitung zuständig. 2018 wurden nach Zahlen des Innenministeriums bis Mitte Juni 18.349 Asylsuchende in Deutschland aufgenommen, die in der Fingerabdruckdatei Eurodac erfasst und damit in einem anderen EU-Land registriert waren. Die Kanzlerin lehnt ihre Zurückweisung ab: „Das halte ich nicht für das richtige Mittel, weil es eine unilaterale Maßnahme ist. Die illegale Migration sei „eine der großen Herausforderungen der Europäischen Union", erläuterte Merkel ihre Haltung. Deswegen dürfe Deutschland nicht „unilateral", „unabgestimmt" und „zu Lasten Dritter" handeln. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) warnt außerdem vor einer möglichen Reaktion anderer EU-Staaten: „Es lässt sich unschwer ausmalen, dass andere Länder auf eine solche Maßnahme regieren werden, indem sie die Flüchtlinge schlicht nicht mehr registrieren.“

Bildquelle: ZDF