Horst Seehofer hat den Widerstand der Flüchtlinge verurteilt. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den Widerstand von Asylbewerbern in Ellwangen als "Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung" bezeichnet. Der CSU-Politiker sagte in Berlin, für ihn sei klar, "dass das Gastrecht nicht mit Füßen getreten werden darf".



Asylbewerber hatten am Montag die Abschiebung eines Togolesen mit Gewalt verhindert. Die Polizisten brachen den Einsatz ab. Heute wurden bei einem Großeinsatz der Polizei mehrere Männer in der Unterkunft in Gewahrsam genommen.