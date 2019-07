Für das Aufenthaltsrecht will Seehofer deswegen erst einmal keine Konsequenzen ziehen. Da der Täter einen legalen Aufenthaltsstatus hatte. Wohl aber soll in Spitzengesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium und der Bahn die Sicherheit an den rund 5.600 Bahnhöfen überprüft werden. "Das ist unsere moralische Verantwortung", so Seehofer. Unter anderem soll das Sicherheitsgefühl der Menschen durch eine höhere Präsenz von Bundespolizeibeamten erhöht werden. Alle technischen Möglichkeiten zum besseren Schutz von Gleisen sollten ebenfalls "nüchtern" diskutiert werden, so Seehofer. "Wir sollten das nicht zum Tabu erklären." Die hohen Kosten dafür seien "kein Argument", so Seehofer. Was der Sicherheit diene, "muss gemacht werden".