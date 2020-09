Horst Seehofer betont im Interview mit dem ZDF heute journal die Bedeutung des Flüchtlings-Abkommens mit der Türkei und fordert bei der Verteilung von Flüchtlingen in Griechenland eine europäische Lösung. "Wenn wir nicht helfen, sind diese Menschen früher oder später überall in Europa und vor allem auch in Deutschland", macht er deutlich.