Horst Seehofer im ZDF. Quelle: Astrid Schmidhuber/ZDF/dpa

Innenminister Horst Seehofer hat für den Verlauf des Asylstreits in der schwarz-roten Koalition eine Mitschuld eingestanden. "Der Stil der Auseinandersetzung" sei sein größter Fehler im vergangenen halben Jahr gewesen, sagte der CSU-Chef im ZDF.



Seehofer betonte aber, dass er weiter für die Forderung nach Rückweisungen von bestimmten Zuwanderern an der Grenze sei, "der Inhalt stimmte". Die CSU werde weiter konstruktiv in der Regierung mitarbeiten. Dies bedeute aber "keine Friedhofsruhe".