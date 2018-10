Die CSU träte ein für die Stabilität in Bayern, so Seehofer. "Deshalb haben wir uns gestern entschieden, zuallererst Stabilität in den politischen Verhältnisse in Bayern zu schaffen." Daher werde der Landtagsfraktion vorgeschlagen, Markus Söder wieder als Ministerpräsidenten zu wählen und so zügig wie möglich eine Regierung zu bilden. Schon am Mittwoch wolle man mit den Sondierungsgesprächen beginnen: "Wir wollen mit allen reden, die mit uns reden wollen, mit Ausnahme der AfD", so Seehofer. Die Verhandlungen sollten ihm zufolge möglichst noch in dieser Woche beginnen.