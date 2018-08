Horst Seehofer im Berliner Regierungsviertel. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Bei den umstrittenen Ankerzentren für Asylbewerber will CSU-Chef Horst Seehofer die Koalitionspartner CDU und SPD in die Pflicht nehmen. Seehofer mahnte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sowie die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, sich bei den Ländern stärker für die Einrichtung solcher Zentren einzusetzen.



"Der Koalitionsvertrag gilt", sagte der Bundesinnenminister der ARD. Es gehe um Glaubwürdigkeit. Er wünsche sich von Merkel in dieser Frage mehr Unterstützung, so der CSU-Chef.