Er will vor allem auf flächendeckende Sicherheit in Deutschland hinarbeiten. Das Beibehalten von Grenzkontrollen ist für ihn dabei ein wichtiger Schritt. "Sicherheit beginnt an den Grenzen", sagte Seehofer. "Ich bin sehr dafür, dass wir eines Tages wirksame Kontrollen an den EU-Außengrenzen haben. Aber so lange das nicht gewährleistet werden kann, müssen wir die Binnengrenzen zu den Nachbarn kontrollieren." Zugleich werde ab jetzt konsequent abgeschoben, kündigt Seehofer mit Verweis auf seinen Masterplan an. Ein "romantisches Verständnis bei Straftätern" dürfe es nicht geben. "