Möglich, dass Seehofer nun hofft, anstatt in Bayern fortan in Berlin der mächtige Mann sein zu können. Für eine Regierung Merkel könnte es kurzfristig von Vorteil sein, ihn etwa als Innen- oder sogar als Finanzminister einzubinden. "Bayern first" - daheim die absolute Mehrheit zu halten, das ist nun an erster Stelle Söders Problem.