Zum Beweis legt Seehofer an diesem Dienstag ein Minutenprotokoll vor, was seit dem Bekanntwerden des Hackerangriffs passiert ist. Am Donnerstag, 22.40 Uhr sei die ganze Sache durch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles aufgeflogen. Ihr Büro informierte das Lagezentrum des Bundeskriminalamtes, dass persönliche Daten von ihr im Netz kursieren. Noch in der Nacht hätten sich die Sicherheitsbehörden in einer Lagebesprechung zusammengesetzt, seien die Landesbehörden informiert und Anbieter wie Twitter ersucht worden, die Daten zu löschen.



Am frühen Freitagmorgen seien alle Ministerien und Landesbehörden informiert worden, um 6.50 Uhr Bundesinnenminister Seehofer angerufen und erreicht worden, um 10.30 Uhr ging eine Information an alle Parteivorsitzenden. "Die Behörden haben sehr rasch und rund um die Uhr gehandelt", sagt Seehofer heute. Im Laufe des vorigen Sonntags ist dann der mutmaßliche 20-jährige Täter ermittelt und verhaftet worden, gut 48 Stunden später also.