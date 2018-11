Dazu gehören auch, dass man sich in der Kampagnenleitung eingestehen müsste, "keine Antwort auf den Wohlfühl-Wahlkampf der Grünen gefunden" zu haben. Statt die Grünen zu attackieren, würden manche jetzt so tun, als könne die CSU grüner als die Grünen selber werden. "So spricht man keine bürgerlichen Wähler an", so die bittere Bilanz der CSU-Strategen. Diese Analyse zielt vor allem auf Ministerpräsident Söder, der jetzt nahezu unbeschadet aus der Wahlschlappe hervorzugehen scheint, beklagen die Söder-Gegner in der CSU. Seine neuen Koalitionspartner, die Freien Wähler, hätten mit ihrer Verhandlungsstrategie der CSU jedenfalls erlaubt, dass die CSU in Bayern einfach so weitermachen könne, wie zuvor.



Mathis Feldhoff ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin.