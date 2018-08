Seehunde werden in die Freiheit entlassen. (Archivbild) Quelle: Ingo Wagner/dpa

Nach wochenlangem Kuraufenthalt an Land kehren die ersten Heuler aus der Seehundstation im ostfriesischen Norddeich in die Nordsee zurück. Tierpfleger hatten die Seehund-Waisen mit Fisch und gezieltem Schwimmtraining fit für das Überleben in der freien Wildbahn gemacht.



Weil die ersten Jungtiere mindestens 25 Kilo wiegen, sollten sie an der Ostspitze der Nordseeinsel Juist ausgesetzt werden. Heuler sind Seehunde, die den Kontakt zur Mutter verloren haben und heulen, um sie wiederzufinden.