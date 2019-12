Martin Stewen kommt als katholischer Priester viel rum: Er stammt aus Deutschland, ist in der Diözese Chur in der Schweiz tätig und arbeitet zurzeit als Priester in Abu Dhabi. Hin und wieder geht es auf hohe See - als Kreuzfahrt-Seelsorger.

Quelle: Privat

Stewen: (lacht) Davon profitiere ich natürlich auch. Ein Highlight war die Fahrt von Chile über die Osterinseln nach Französisch-Polynesien. Ein einziger Traum - die fremden Orte und Kulturen sind ja das Reizvolle an einer Kreuzfahrt. Als Bordseelsorger kann ich das Angenehme mit dem Nützlichen wunderbar verbinden.



heute.de: Die ZDF-Erfolgssendung "Traumschiff" lebt von menschelnden Geschichten an exotischen Schauplätzen. Hatten Sie auch schon filmreife Momente?



Stewen: Auf dem ZDF-"Traumschiff" war ich noch nicht. Aber auch auf anderen Schiffen gibt es immer wieder filmreife Momente. Ein Witwer hat mir von seiner schweren Erkrankung erzählt, die er überwunden hat. So konnte er wieder auf Reisen gehen. Auf dem Schiff lernte er dann seine zweite Frau kennen. Ich wurde später zur Hochzeit eingeladen. So etwas ist doch "Traumschiff" pur!