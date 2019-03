Hunderte Menschen auf dem vor der Küste Norwegens in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiff warten weiter auf ihre Rettung. In einer dramatischen Aktion wurden bislang 371 der 1.373 Menschen von der "Viking Sky" an Land geholt, wie Behörden mitteilten. 17 von ihnen habe man ins Krankenhaus gebracht.



Die "Viking Sky" war am Samstagnachmittag wegen Problemen mit dem Antrieb während eines Sturms in Seenot geraten. Ob auch Deutsche mit der "Viking Sky" unterwegs waren, ist bisher unklar.