Aktuell ist die deutsche NGO Sea-Eye mit ihrem Schiff "Alan Kurdi" und 44 Menschen an Bord vor der Küste Maltas. Die Crew hatte die Flüchtlinge am Montag in Kooperation mit maltesischen Behörden von einem Holzboot gerettet.



Auch die italienische Initiative Mediterranea Saving Humans fährt Einsätze und untersützt bei Rettungsmissionen mit dem Unterschied, dass ihre Aufgabe in erster Linie das Monitoring und die Dokumentation von etwaigen Menschenrechtsverltzungen ist. Ihr Segelschiff, die "Alex" ist im Notfall jedoch auch für Rettungsaktionen ausgestattet.



Die spanische Organisation Proactiva Open Arms ist nach einem länger als sechs Monate andauernden Embargo nach eigenen Angaben wieder aktiv und unterstützt mit ihrem Schiff "Open Arms" Rettungeinsätze der anderen NGOs. Während des Embargos lieferte die NGO Hilfsgüter an Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln.