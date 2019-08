Die «Ocean Viking» findet keinen sicheren Hafen. Archivbild.

Quelle: Anthony Jean/SOS Mediterranee/dpa

Für das Rettungsschiff "Ocean Viking" und 356 gerettete Migranten ist immer noch kein Hafen in Europa in Sicht. 13 Tage nach der Rettung der ersten Menschen im Mittelmeer vor Libyen schlugen Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee Alarm.



Die Essensrationen reichten nur noch für fünf Tage. Zudem gebe es die Befürchtung, dass sich der Zustand einiger Migranten rapide verschlechtern könnte. Die "Ocean Viking" harrt in internationalen Gewässern zwischen Malta und Italien aus.